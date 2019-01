Beschuldigde moord Poolse bouwvakker: “Ik ben misbruikt in het kindertehuis”

Lanaken -

“Ik wil mijn spijt betuigen, dat Dominik er niet meer is. Ik vind het heel erg dat zijn vrouw J. alleen door het leven verder moet, dat die kleine jongen alleen moet opgroeien zonder vader. Ik ben zelf opgegroeid zonder vader, ik weet hoe pijnlijk dat is voor een kind”, begon beschuldigde Mariusz Marciniak zijn laatste woorden op het assisenproces voor de moord op werkmakker (en schoonbroer) Dominik Szambelan (31) op 28 februari 2017 bij bouwbedrijf Hermans & Co in Lanaken.