Agnetencollege koopt oud collegegebouw terug van stad

Peer -

In Peer barst het Agnetencollege op de nieuwe scholencampus uit zijn voegen. Het schoolbestuur verwacht dat het aantal leerlingen volgend schooljaar zal groeien naar 1.000, terwijl het gebouw voorzien is op slechts 800. Het schoolbestuur wil daarom het naastliggende oude collegegebouw terugkopen. Nochtans werd dat in 2014 nog aan de stad verkocht.