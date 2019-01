Wanneer moet je ze planten, welke kan je eten en wat is het nut van een haag? Tien vragen en antwoorden over hagen

We hebben het bijna allemaal: een haag in de tuin. Maar de ene haag is de andere niet. Wanneer moet u ook alweer scheren? En hoe krijgt u een mooie compacte haag in plaats van eentje met veel gaten in? En mag het eens wat anders zijn? Want een haag met bloemen, dat bestaat ook. Tien vragen en tien antwoorden over hagen.