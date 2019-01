Joris Hessels, de witte ridder van de minderbedeelde medemens: “Ik wil alles goed doen, maar dat gaat niet. En dan crash je”

In de Canvas-reeks ‘De Weekenden’ toont Joris Hessels (38) negen mensen voor wie 2018 een bepalend jaar was. Nummertje tien had Joris zelf kunnen zijn, want ook zijn leven veranderde het voorbije jaar drastisch. “Ik ben opnieuw vader geworden, ben gaan samenwonen met mijn vriendin, mijn vader moest met spoed worden geopereerd én ik heb misschien wel harder gewerkt dan goed voor me was”, vertelt hij. “Maar mijn therapeut helpt me om alles weer in evenwicht te brengen.”