De directie van RSC Anderlecht heeft beslist om de samenwerking met manager Luc Devroe stop te zetten. Dat heeft Anderlecht laten weten in een persbericht. “We willen Luc bedanken voor het werk voor de club en wensen hem veel succes in zijn verdere carrière”, aldus Michael Verschueren. Devroe kwam vorig jaar in het zog van Marc Coucke van Oostende mee naar Anderlecht, maar werd afgerekend op zijn transfers.