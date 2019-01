Tom Audenaert smult van rol in ‘De Luizenmoeder’: “Soms was tekst zo grof dat ik me op voorhand excuseerde”

Als schooldirecteur Erik is acteur Tom Audenaert (39) momenteel één van de smaakmakers in de komische reeks ‘De Luizenmoeder’. Na een moeizame start schoot de carrière van Audenaert destijds met de film ‘Hasta La Vista’ definitief in gang. “Tegenwoordig werk ik de helft van de tijd zelfs in Wallonië. Bijzonder fijn”, vindt hij. “Terwijl ik in Vlaanderen vaak komische rollen moet spelen, ben ik onder de taalgrens de ernstige politierechercheur.”