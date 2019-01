De Opaalkust: geen tearooms of gocarts maar wel verlaten stranden en het grootste aquarium van Europa

“Zijn we al in Frankrijk?”, klinkt het vanop de achterbank wanneer we amper vijf minuten van onze voordeur verwijderd zijn. Equihen-Plage is dichtbij, maar nu ook weer niet zó dichtbij. Wij verkenden de Franse Opaalkust in een vakantiehuisje van Holiday Suites op een steenworp van een immens verlaten strand.