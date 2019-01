Dit is de truck van de chauffeur die verdacht wordt van doodrijden ‘geel hesje’

Het gat in de voorruit van de vrachtwagen. Foto: De LImburger

Deze gele Scania is de vrachtwagen waarmee de Landgraafse chauffeur Ron D. betrokken was bij het fatale incident tijdens de demonstratie van gele hesjes bij Visé in België.

Lees ook. Nederlandse trucker die verdacht wordt van doodrijden ‘geel hesje’ voorwaardelijk vrijgelaten

Te zien is dat er een gat zit in de voorruit van de trekker, die pas een paar maanden oud is.

Belaagd

De chauffeur verklaarde via zijn advocaat Richard Wagemans dat hij tijdens de actie, op vrijdag 11 januari, zwaar door meerdere demonstranten werd belaagd, en dat de voorruit van zijn wagen werd ingeslagen. Aan de passagierskant zou meer schade zijn, maar die kant van de cabine is op deze foto niet te zien.

De truck staat op een niet nader aangeduid terrein in Maastricht.

Niets gemerkt

De 47-jarige vrachtwagenchauffeur heeft ook verklaard dat hij niets van de dood van de actievoerder heeft gemerkt. Hij was in paniek door de aanval en is weggereden, liet zijn advocaat eerder al weten.

Pas na het weekend hoorde hij dat hij werd gezocht en heeft hij zich bij de Belgische politie gemeld.