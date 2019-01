Rijverbod geëist tegen rapper Boef na snelheden tot 300 kilometer per uur

Voor twee grove snelheidsovertredingen op de snelweg en in Tilburg is woensdag een voorwaardelijke celstraf en een rijverbod van 2,5 jaar geëist tegen de Nederlandse rapper Boef. Bovendien wil de officier van justitie dat de rapper in totaal 7.000 euro stort in een fonds voor verkeersslachtoffers. De aanklager meent dat de rapper zich schuldig heeft gemaakt aan levensgevaarlijk rijgedrag.

De politie begon een onderzoek naar de stuurmanskunsten van de 25-jarige rapper nadat hij in 2016 een filmpje op internet had geplaatst. Daarop is te zien dat hij op de snelweg richting Tilburg bijna 300 kilometer per uur haalt. Het filmpje werd massaal bekeken op internet.

In september 2016 werd de betrokken Audi RS6 in beslag genomen en uit de rittenregistratie haalde de politie nog diverse snelheidsovertredingen in Tilburg. De officier van justitie denkt dat er genoeg bewijs is dat de rapper ook achter het stuur zat toen de auto 165 kilometer per uur haalde binnen de bebouwde kom van Tilburg. “Dit soort snelheden horen thuis op een circuit. Het is een wonder dat er geen ongelukken zijn gebeurd”, aldus de aanklager woensdag.

De bekende rapper uit Haarlem verscheen woensdag met een advocaat bij de kantonrechter in Breda, maar weigerde diep in te gaan op vragen over zijn rijgedrag. Het enige dat hij kwijt wilde, is dat hij zich niet eerlijk behandeld voelt, omdat andere bestuurders uit het filmpje die ook te hard rijden, niet terecht hoeven staan. Boef verklaarde bovendien dat hij heeft geleerd van zijn fouten.

Zijn advocaat Khalid Kasem meent dat het filmpje niet aantoont dat rapper Boef de snelheidsovertredingen heeft begaan. “In het beeldmateriaal is geknipt. Het is gemanipuleerd”, zei hij. Kasem vroeg om vrijspraak. Volgens hem is Boef bovendien al voldoende gestraft omdat hij al een cursus moest doen en zijn rijbewijs al een tijd kwijt is geweest. “Hij heeft zijn rijbewijs nodig.”

De rechter doet op 30 januari uitspraak.