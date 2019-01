Stéphane “Monsieur Dakar” Peterhansel moet met finish in zicht opgeven in Dakar-rally

De Dakar 2019 is afgelopen voor de Fransman Stéphane Peterhansel. Monsieur Dakar, al goed voor dertien zeges in de woestijnrally en in deze editie op de vierde plaats in de stand, moest er woensdag in de negende etappe al na 26 kilometer in de buurt van Pisco de brui aan geven omdat zijn navigator David Castera een rugblessure had opgelopen.