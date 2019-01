De kogel is door de kerk: Alejandro Pozuelo blijft bij KRC Genk. De 27-jarige Spanjaard legde een lucratief aanbod van het Saoedische Al-Ahli naast zich neer en voetbalt zeker nog tot het einde van dit seizoen in de Luminus Arena. Zijn vrouw, de trainer en de supporters speelden een belangrijke rol in zijn beslissing, zo legt de Genkse aanvoerder uit voor onze camera.