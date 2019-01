Zin in een leuk tv-avondje straks?

Hoe wonen Ulbekenaars in Asturië? Wat drijft hen? Wie zijn ze? Annemie Struyf laat ons kennismaken met Raf en Birgit in ‘Eviva España’. Op Eén begint het tweede seizoen van ‘DNA Nys’ voor liefhebbers van zonen van veldrijkampioenen. VIER stuurt George Clooney op het inbrekerspad in ‘Ocean’s Twelve’.