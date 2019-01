Verdediging pleit uitlokking door slachtoffer voor dodelijke steekpartij op Lanakens bouwbedrijf

Lanaken -

Voor meester Jan Keulen, de advocaat van Mariusz Marciniak (53), is zijn cliënt wel schuldig aan doodslag maar niet aan moord op de parking van het Lanakense bouwbedrijf Hermans & Co op 28 februari 2017. En die doodslag is uitgelokt door slachtoffer Dominik. “Op die parking, om 6.48 uur, heeft hij gedood. Ja. Maar er was geen voorbedacht plan. En die feiten zijn op lange, middellange en korte termijn uitgelokt door Dominik Szambelan”, pleitte de advocaat. “Ik begin met een Latijnse spreuk in deze Poolse zaak, vrij vertaald: de waarheid mag niet verzwegen worden om een ander te sparen.”