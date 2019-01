Primark krijgt lof voor nieuwste campagne met opvallend jongetje

In zijn laatste campagne voert Primark een jongen op met vitiligo. Dat is een auto-immuunziekte waarbij de pigmentcellen in huid en haar worden vernietigd en er zo witte vlekken verschijnen. De Ierse keten krijgt er veel lof voor.

Misschien wel het bekendste model met vitiligo is Winnie Harlow. Zij krijgt nu opvolging van een jongen die een van de sterren is van de nieuwste campagne van Primark. Hoewel er maar weinig mensen in de magazines en modebladen opduiken met een dergelijke afwijking, komt het voor bij 1 op de 200 en bovendien kan het op elke leeftijd beginnen. Meestal ontstaan er pigmentloze, melkwitte vlekken die langzaam uitbreiden.

Heel wat shoppers prijzen Primark omdat ze een jongen met een dergelijke aandoening aan bod laten komen en zijn blij met de inclusieve campagne. "Ik toonde dit aan mijn moeder, die het altijd moeilijk heeft gehad met mijn vitiligo, en ze moest glimlachen", reageert iemand. "Mijn tante zou zo blij geweest zijn om dit te zien", zegt iemand anders. "Ik moet aan haar denken omdat ze lang geworsteld heeft met de aandoening omdat mensen altijd dachten dat ze vuil was. Ze zou onder de indruk geweest zijn van deze campagne."