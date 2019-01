Extreme hittegolf en code rood in Australië: “Alsof het land in brand staat”

In Australië is het zelden zo heet geweest. De vijftien heetste plaatsen ter wereld bevinden zich momenteel allemaal in dat land, blijkt uit woensdag gepubliceerd onderzoek van de weerdienst El Dorado.

De hoogste temperatuur werd gemeten in de gemeente Tarcoola, in het zuiden van het continent: 49,1 graden Celsius. Het is nog afwachten of de 50 graden wordt gepasseerd. Weerkaarten die de temperaturen aangeven, kleuren voor Australië alleszins vuurrood, “alsof het land in brand staat”, klinkt het in Australische media.

Australië ligt in het zuidelijk halfrond en dus is het er nu hoogzomer. De scholen zijn dicht en de stranden liggen vol, maar toch zijn dergelijke hoge temperaturen uitzonderlijk. Experts waarschuwen voor ‘horror omstandigheden’ van de hittegolf die in grote delen van Australië voelbaar zullen zijn. “Ja, het is zomer en het is niet vreemd dat het deze tijd van het jaar warm is, maar dit is iets anders. Dit is nooit eerder gebeurd”, klinkt het. De recordbrekende temperaturen zullen volgens weerdiensten komende dagen hun hoogtepunt bereiken. Vandaag zouden de temperaturen in Sydney al 40 graden bereiken, vrijdag zou dat oplopen tot 45 graden. Temperaturen boven de 40 graden liggen ver boven het gemiddelde. In het zuiden van Australië heeft de overheid intussen code rood voor de hitte afgekondigd. Daarna komt er mogelijk (relatieve) afkoeling. Verwacht wordt dat in Penrith, in de regio rond Sydney, de temperaturen zullen dalen van 45 graden op vrijdag naar 29 graden op zondag. Maar dat ‘koude’ front brengt ook risico’s met zich mee. Zo is de kans op onweders groter, en door de hitte en droogte kunnen blikseminslagen tot heel wat branden leiden.

50 graden? Het is van 1998 geleden dat de grens van 50 graden werd overschreden. Dat gebeurde toen in Mardie, in het westen van Australië, waar de thermometer 50,5 graden aanwees. In januari 1960 werd op de luchthaven van Oodnadatta in het zuiden van het land zelfs 50,7 graden Celsius bereikt.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE