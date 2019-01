Ikea: “115 jobs schrappen, maar ook 106 nieuwe banen creëren”

In het kader van de herstructurering, die in november werd aangekondigd, wil Ikea in ons land 115 jobs schrappen, maar er tevens ook 106 nieuwe creëren. Dat meldt Nele Bouchier, woordvoerster van Ikea, die hiermee een bericht bevestigt waarmee La Libre Belgique vandaag uitpakt. Tot nog toe was steeds gezegd dat er 100 tot 120 jobs zouden sneuvelen. Ook de vakbonden hadden de afgelopen dagen al gewag gemaakt van een 100-tal nieuwe functies.

Het collectief ontslag in ons land maakt deel uit van een wereldwijde herstructurering waarbij Ikea in totaal 7.500 van de 160.000 jobs wil schrappen. Het bedrijf beloofde bij de aankondiging in november echter zo’n 11.500 nieuwe jobs te creëren in nieuwe en bestaande winkels en logistieke centra, in de ontwikkeling van winkels in stadscentra en de uitbouw van e-commerce.

Bouchier wil niets kwijt over de sectoren waar Ikea in ons land jobs wil schrappen. Eerder was sprake van het hoofdkantoor en hr-diensten van de winkels. Ook waar de nieuwe functies komen wil ze niet vertellen. Op de vraag of er mogelijkheden zullen zijn op vlak van omscholing zodat werknemers die hun job verliezen in een nieuwe functie aan de slag zullen kunnen, meldt ze “dat het heel belangrijk is voor Ikea om zoveel mensen aan boord te houden”. “We beschikken immers over veel competenties”, aldus Bouchier. De timing van de herstructurering hangt af van het verloop van de onderhandelingen met de vakbonden.