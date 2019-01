Kafee Vangogh schenkt 2.045 euro aan Een Hart voor Limburg.

Hasselt-Centrum

Hasselt - In het kader van De Warmste Week heeft Kafee Vangogh in Hasselt geld ingezameld t.v.v. Een Hart voor Limburg, een organisatie die kansenbevorderende projecten steunt voor kinderen met een mentale of fysieke beperking, kinderen met gedrags- of leerstoornissen of kinderen die in armoede opgroeien.

Tijdens de maand december verkochten zij hartverwarmende shotjes, waarvan er 1 euro naar Een Hart voor Limburg ging. Daarnaast verkochten ze ook eigen kersttruien waarvan de opbrengst eveneens aan Een Hart voor Limburg werd gedoneerd.

Het Kafee Vangogh team was dan ook terecht trots om afgelopen vrijdag de cheque van 2045 euro aan Een Hart voor Limburg te mogen overhandigen.