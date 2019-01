Verzekeringsmakelaar beschuldigt advocate van achterhouden 75.000 euro maar stelt zelf vals document op

Bilzen -

Een 63-jarige verzekeringsmakelaar uit Bilzen riskeert een celstraf van zes maanden en een geldboete van 1.600 euro omdat hij in naam van een bevriende advocate een valse e-mail had opgesteld. Het vals document diende ervoor om een van zijn klanten te overtuigen dat de advocate 75.000 euro aan gewaarborgd inkomen achterhield. Later bleek dat die man helemaal geen verzekering van het gewaarborgd inkomen meer had lopen bij de bank terwijl de makelaar had beloofd dat het in orde zou komen. Om zijn eigen vel te redden schoof hij alles in de schoenen van de advocate, die helemaal van niets wist.