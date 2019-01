91-jarige ziet 3,7 miljoen euro verbeurd verklaard: “Meesterbrein achter jarenlange fraude”

/ Sint-Gillis-bij-Dendermonde - Een 91-jarige vrouw uit Sint-Gillis-bij-Dendermonde die beschuldigd werd van witwassen, fiscale fraude en het niet aangeven van miljoenen op buitenlandse rekeningen, is in beroep veroordeeld tot zestien maanden cel met uitstel. Alleen de verbeurdverklaring ging flink omhoog: van 2,4 naar 3,7 miljoen euro.

De vrouw werd in eerste aanleg veroordeeld tot zestien maanden cel, waarvan tien maanden met uitstel. De rechtbank verklaarde ook een bedrag van 2,4 miljoen euro verbeurd, op een totaal bedrag van 12,3 miljoen euro dat in beslag genomen werd op een Luxemburgse rekening.

De fraude zelf zou 40 jaar geleden al gestart zijn, maar het parket nam in 2014 een bedrag van 12,3 miljoen euro in beslag op een Luxemburgse rekening op naam van een Panamese offshore-vennootschap, met de 91-jarige vrouw uit Sint-Gillis-bij-Dendermonde als begunstigde. Ook een bedrag van 350.000 euro op een Luxemburgse rekening op naam van haar 61-jarige zoon uit Hamme werd in beslag genomen.

Meesterbrein

De 91-jarige vrouw was “het meesterbrein achter de fraude”, oordeelde de rechtbank.

Haar advocaat vroeg in beroep de vrijspraak. “Het is niet omdat er een indirect bewijs is, dat er aan de oorsprong illegale activiteiten zijn. Hoe kan iemand zoals zij een dergelijk kapitaal opbouwen? Beleggen en herbeleggen, meer is dit niet! “

Maar het hof oordeelde opnieuw dat de vrouw belastingen ontdook en gaf haar een geldboete van 600.000 euro. De celstraf van zestien maanden werd deze keer integraal met uitstel verleend, maar de verbeurdverklaring van de gelden werd fors verhoogd van 2,4 miljoen naar 3.716.018 euro. Haar zoon kreeg acht maanden cel met uitstel en een boete van 240.000 euro. Er werd bij hem ook ruim 400.000 euro verbeurdverklaard.