Internationale Bobsleefederatie legt ex-piloot Alexander Zubkov schorsing van twee jaar op

De Internationale Bobsleefederatie IBSF heeft de Russische voormalige bobsleeër Alexander Zubkov en zijn landgenoten Alexander Kasyanov, Ilvir Khuzin en Aleksei Pushkarev voor twee jaar geschorst wegens gebruik van verboden middelen, zo maakte de IBSF woensdag bekend. De schorsing is eind december ingegaan en loopt dus tot eind 2020. Het viertal was eerder al voorlopig geschorst.

Tijdens die periode mogen ze aan geen enkele competitie of sportgerelateerde activiteit deelnemen. “Onder de term activiteit verstaan we ook administratieve functies, zoals officials en directeurs van nationale organisaties”, klinkt het bij de IBSF. Zubkov zal dus een stap opzij moeten zetten, want hij is sinds 2014 aan de slag als voorzitter van de Russische bobsleefederatie. In dat jaar zette hij een punt achter zijn carrière, nadat hij een blessure had opgelopen bij een gevecht met autodieven.

Daarnaast werden alle resultaten sinds februari 2014 geannuleerd, met inbegrip van de Olympische Winterspelen in Sotsji. Op die Winterspelen was Zubkov goed voor twee keer goud. Eerder oordeelden het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en het Internationaal Sporttribunaal (TAS) al dat Zubkov zijn twee gouden medailles moet teruggeven.