Inwoners Zutendaal geterroriseerd door agressieve gokverslaafde: “Vuistslag als je hem geen geld geeft”

“Sinds hij hier is komen wonen neem ik antidepressiva en slaappillen”, verklaarde een van de vier inwoners van Zutendaal woensdag voor de Tongerse rechter. Zij worden naar eigen zeggen geterroriseerd door hun 35-jarige gokverslaafde buurman. De dertiger zou er niet voor terugdeinzen om zijn buren met harde hand te lijf te gaan wanneer ze hem geen centen geven als hij erom komt bedelen. Zelf geeft hij de slagen toe, al zouden ze volgens hem telkens uitgelokt zijn. Hij riskeert een gevangenisstraf van veertig maanden en een geldboete van 4.000 euro.

“Ik heb een gelijkvloers appartementje gekocht in Zutendaal omdat het er zo rustig is”, aldus een van de vrouwelijke slachtoffers. “Maar sinds die gek er is komen wonen, is er van rust geen sprake meer ...