Op de Heppensesteenweg in Beringen gebeurde woensdagnamiddag rond 13.00 uur ter hoogte van het kerkhof een verkeersongeval. Het ging over een botsing waarbij twee bestuurders betrokken waren.

De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De blikschade is aanzienlijk. De bestuursters zijn beiden gewond geraakt en naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was er tijdelijk veel ...