Lummenaar krijgt 20.000 euro boete voor uitbouw “containerpark” rond woning

Lummen -

Een 67-jarige Lummenaar moet liefst 20.000 euro boete betalen voor het plegen van meerdere inbreuken op het afvalstoffen- en milieuvergunningsdecreet. Rondom zijn woning in de Populierenstraat had de man in mei 2015 een berg puin opgestapeld. Het ging onder meer om asbesthoudende golfplaten, plastic, afgedankte huishoudtoestellen, badkuipen, gasflessen, steenpuin, metalen vaten met afvalolie en autowrakken.