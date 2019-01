Airbnb betaalt je om de zomer door te brengen op het Italiaanse platteland

Drie maanden lang een inwoner zijn van een Italiaans dorpje in het zuiden van het land? Als dat je droom is dan bestaat de kans dat Airbnb die voor je werkelijkheid kan maken.

In het zuiden van Italië in de provincie Matera ligt het dorpje Grottole. Airbnb rolt er een bijzondere wedstrijd uit. De vier winnaars van The Italian Sabbatical mogen er drie maanden gratis verblijven. Je zult er ondergedompeld worden in de lokale cultuur, lessen Italiaans kunnen volgen en een moestuin onderhouden om er echte Italiaanse gerechten mee te leren koken.

Het dorpje telt slechts 300 inwoners en zo'n 600 huizen staan er leeg. Het non-profitproject 'Wonder Grottole' past dan ook in de strategie van het (ver)huurplatform die in 2017 werd gelanceerd en waarbij toeristen naar verlaten dorpjes worden gelokt om er weer leven in de brouwerij te brengen.

Elke vrijwilliger die wordt geselecteerd, zal naast een woonst ook maandelijks 900 euro zakgeld krijgen. Wie geïnteresseerd is, heeft nog tot 17 februari om het formulier in te vullen en Airbnb te overtuigen. Ook koppels kunnen zich inschrijven.