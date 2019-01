Ook bekende Limburgers doen mee aan de ‘10 Year Challenge’

Hasselt -

Neem een foto van jezelf, zet die naast een foto van tien jaar geleden en post de twee op Instagram of Facebook. Meer is er niet nodig om mee te doen aan de ‘10 Year Challenge’, een trend die de afgelopen dagen vanuit het niets viraal is gegaan op sociale media. Honderdduizenden mensen doen er intussen aan mee, en ook de Limburgse celebrities springen nu op de kar.