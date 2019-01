Met deze tien alcoholvrije drankjes ben je klaar voor Tournée Minérale

1 februari is het weer zover: duizenden Belgen zweren alcohol voor een maandje af en gaan op zoek naar katervrije alternatieven. Voor wie vreest dat hij de hele maand zal moeten overleven op kraantjeswater en cola hebben we alvast enkele smakelijke en feestelijke alternatieven in de aanbieding. Schol!

Gimber

Foto: Gimber

Gember, een wortelknol overgewaaid uit Azië, is tegenwoordig niet meer weg te denken bij het bereiden van een Moscow Mule of andere pittige cocktail. Maar ook zonder sloten (of centiliters) alcohol kan je genieten van een karaktervol drankje. Meng drie centiliter Gimber, een honderd procent biologische gemberdrank, met enkele takjes tijm of munt en een partje limoen. Werk af met ijsblokken en je kan genieten van een zelfbereide mocktail.

Crodino

Het is ondertussen een klassieker geworden die je in bijna elke supermarkt kan vinden: Crodino. Het drankje op basis van fijne kruiden wordt al sinds 1964 door de Italianen geslurpt en heeft zich langzaam maar zeker een weg gebaand naar de Vlaamse koelkasten. Neem een bolvormig glas met wat ijsblokjes, voeg een flesje Crodino toe en werk af met een schijfje sinaasappel. Salute!

Seedlip

Foto: Seedlip

Opstaan met een mimosa? Het kan, maar in februari kies je maar beter voor de alcoholvrije versie, de Minosa. Neem een champagneglas en giet 25 milliliter mandarijnsap in het glas. Heb je geen mandarijnsap? Neem dan gewoon sinaasappelsap. Voeg 50 milliliter Seedlip Grove 42 toe, een gedestilleerde non-alcoholische spirit op basis van citrusvruchten. Werk af met spuitwater of tonic tot het glas helemaal vol is: dat noemen ze brunchen in stijl.

Palermo

Wie graag wat vermout toevoegt aan zijn of haar cocktail kan eens gaan neuzen in het assortiment van Palermo. Het Frans merk biedt enkele alcoholvrije alternatieven aan die het gemis van vermout in een cocktail moeten opvangen. Maar wie te rade gaat de Italianen of Fransen weet inmiddels dat je het ook perfect kan drinken zonder scheutje vruchtensap of water. Het enige wat je volgens hen écht nodig hebt, is ijs. Véél ijs.

Nona June

Foto: Nona June

Nona June, een alcoholvrije gin, is het geesteskindje van de Gentse Charlotte Matthys. De gin kan een perfect alternatief vormen voor de klassieke gin-tonic zonder dat er alcohol aan te pas komt. De naam, Nona June, verwijst naar de negen ‘nona’ kruiden die in het drankje zitten en naar het gebruik van jeneverbessen die voor de typische ginsmaak moeten zorgen.

Liever een gin en tonic in een en hetzelfde flesje? Dan kan je opteren voor The Duchess, de eerste alcoholvrije gin-tonic mix ter wereld. Het drankje, dat daarnaast ook nog eens weinig calorieën telt, is rijk aan aroma’s van citrus, steranijs en kruidnagel en is sinds 2018 ook verkrijgbaar in België.

Vendôme

Foto: Univers Drink

Fan van bubbels? Ook daarvoor zijn er verschillende alcoholvrije alternatieven op de markt. Een daarvan is de mousserende wijn van Vendôme. De van oorsprong Duitse wijn wordt op klassieke wijze geproduceerd maar nadien wordt de alcohol onttrokken aan de vloeistof. Resultaat? Het smaakt naar wijn, het is ook een wijn maar er zit geen milliliter alcohol (meer) in.

Dama de Baza

Wie graag de avond afsluit met een likeurtje in de hand kan die traditie in februari gewoon verder zetten. Het Spaanse Dama de Baza komt met een hele reeks alcoholvrije likeuren op de proppen met smaken zoals karamel, chocolade en hazelnoot en vanille.

Hugo

Hugo Foto: Shutterstock

Deze populaire cocktail op basis van prosecco, vlierbloesemsiroop en munt heeft nu ook een alcoholvrij broertje. Bij Vintense kwamen ze op de proppen met een kant-en-klare variant van Hugo die enkel nog wat muntblaadjes nodig heeft om je terug te voeren naar warmere dagen.

Whissin

Whissin, het Spaanse alternatief voor whisky, is tweeledig: liefhebbers kunnen de alcoholvrije variant puur drinken, zoetekauwen kunnen het drankje, dat gemaakt wordt met dezelfde basisingrediënten als alcoholhoudende whisky, mengen met koffie, suiker en room om tot een huisgemaakte Irish Coffee te komen.

Bier? Met plezier!

Ook de bieren blijven niet achter. Al enige jaren hebben de grote spelers Jupiler en Maes een alcoholvrij biertje uitgebracht maar ook zwaardere bieren zoals Palm, Hoegaarden, Leffe en Erdinger komen tegenwoordig met een alcoholvrije variant. Het zorgt ervoor dat pintjes drinken na het voetbal of op café ook in februari gewoon kan doorgaan.

