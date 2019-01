Voormalig Anderlecht-belofte Idrissa Doumbia tekent bij Sporting Lissabon

De Ivoriaanse middenvelder Idrissa Doumbia heeft een contract tot 2024 ondertekend bij Sporting Lissabon, zo maakte de club woensdag bekend in een persmededeling.

“Sporting Lissabon is tot een akkoord gekomen met Akhmat Grozny omtrent de transfer”, liet de club weten. Volgens de Portugese vakpers zou Sporting 4,3 miljoen euro betalen aan de Russische club. In het nieuwe contract van de twintigjarige middenvelder staat nu een opstapclausule van 60 miljoen euro. Vorige zomer vertrok Doumbia voor amper 1,25 miljoen euro van Anderlecht naar Grozny, waar hij in een half seizoen indruk maakte. Bij paars-wit kon hij zich nooit helemaal doorzetten en vorig seizoen werd hij dan ook uitgeleend aan Zulte Waregem.