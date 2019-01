Zdenek Stybar sluit korte terugkeer in het veldrijden af: “Bedankt voor de emoties”

Zdenek Stybar keerde voor vier crossen even terug naar het veldrijden en kon daar telkens rekenen op heel wat belangstelling. Het was deze keer slechts als tussendoortje in de voorbereiding op het nieuwe wegseizoen bij Deceuninck-Quick Step en vanaf nu focust hij zich weer volledig op zijn wegcarrière. Maar hij sluit zijn passage in het veld niet af zonder zijn (vele) supporters te bedanken.

Zdenek Stybar reed vier crossen in de eindejaarsperiode. Meedoen voor een ereplaats - laat staan voor de zege - zat er dit jaar niet in voor de 33-jarige Tsjech: op tweede kerstdag in Zolder werd hij 21e, twee dagen later volgde in Loenhout zijn beste resultaat met een 13e plek, in Diegem werd hij opnieuw 21e en op 1 januari in Baal sloot hij af met een 17e plaats.

Toch heeft de voormalige wereldkampioen genoten van zijn terugkeer naar zijn oude liefde: “Het was een waar plezier om voor enkele wedstrijden terug in het veldrijden te zijn, maar nu is het tijd om 100% te focussen voor de lente”, sluit hij de passage in het veld af op Instagram. “Jullie supporters waren geweldig! Bedankt voor de emoties.”