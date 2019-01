Assisen Tongeren: “Dominik is koelbloedig afgemaakt aan bouwbedrijf in Lanaken”

Lanaken / Tongeren -

“Ik heb zelden zo mooi zwart op wit een voorbeeld van voorbedachtheid gezien. In een chat aan zijn dochter vraagt Mariusz de avond voordien letterlijk of ze nog van hem zal houden als hij Dominik vermoordt”, pleitten de burgerlijke partijen woensdagmiddag op het proces tegen de Poolse bouwvakker Mariusz Marciniak (53). Op bouwbedrijf Hermans & Co in Lanaken had hij op 28 februari 2017 zijn werkmakker (en schoonbroer) Dominik Szambelan (31) doodgestoken. “Kroniek van een aangekondigde moord”, noemde aanklager Patrick Boyen het dan ook. Namiddag krijgt de verdediging het woord.