TIPS. Lippenbalsem met een kleurtje en nooit meer droog haar in de winter

Elke week tippen lifestyleredactrices Tinnie en Hanne trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Verzorgde lippen met een kleurtje



Met de crayon lipsticks van Labello moeten je lippen niet inboeten qua gehydrateerd gevoel en ze krijgen er nog een hip kleurtje bovenop. De sticks komen in drie varianten: een pruimkleurig paars, koraal- en frambozenrood. Elke stick is samengesteld met natuurlijke ingrediënten waaronder avocado- en jojobaolie en ruikt subtiel naar fruitparfum. Prijs: 6,99 euro per stuk. www.labello.be

Juwelen uit Japan

Het Belgische A Ka So van Philippe Vertriest is een ode aan Afrika, maar de ondernemer heeft ook affiniteit met Japan. Daarom toont hij sieraden van de Japanse ontwerpster Kana Umeda, die momenteel in onze hoofdstad woont, in de Brusselse winkel van zijn merk. Op 2,3,9 en 10 februari kun je de Cthruit-lijn met unieke oorringen, colliers, ringen en armbanden ontdekken. www.cthruit.com en www.akaso.eu

Genderneutrale mode

De Zweedse modeketen H&M gaat een samenwerking aan met het label Eytys uit Stockholm, bekend om de uniseks aanpak van mode en bombastische schoenen. Deze lijn is dan ook volledig genderneutraal en zal kleding en accessoires voor volwassenen en kinderen omvatten. Verkrijgbaar in de geselecteerde winkels, bij ons in de H&M op de Antwerpse Meir en op de Brusselse Elsenesteenweg, en online via www2.hm.com

Zonder haarzorgen in de kou

In de winter is de lucht droog en dat heeft een negatieve impact op het haar. Onze lokken ervaren immers stress bij gebrek aan vochtigheid. Het hydrasource pack van Biolage, samengesteld met onder meer aloë vera, gaat de effecten van die droogte tegen en belooft tot drie keer meer gehydrateerd haar dat dubbel zo sterk is tijdens de wintermaanden. Prijs: 17,90 euro www.biolage.com