Burn-out steeds groter probleem bij Limburgse werknemers

Twee op drie Limburgse werknemers weet niet waar of bij wie ze in hun bedrijf terecht kunnen als ze worden geconfronteerd met burn-out-klachten. Dat blijkt uit een studie van de christelijke vakbond ACV bij meer dan 8.000 Limburgers.

Uit de bevraging blijkt ook dat 84 procent van de ondervraagden iemand kennen die getroffen werd door een burn-out.

Volgens voorzitter Jean Vranken van ACV-Limburg is burn-out in de meeste gevallen werkgerelateerd. “Bijna een op twee werknemers piekert ook na de uren nog over het werk. 43 procent van de 26 tot 39-jarigen heeft na het werk zelfs geen fut meer.”