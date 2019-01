Een station in Londen stond maandag in rep en roer toen een man op een perron met een “reusachtige” machete stond te zwaaien en bizarre dingen riep. De opgetrommelde agenten namen geen risico’s en zetten een taser in om de man te vloeren. “Vrouwen renden schreeuwend het station uit”, aldus een getuige, die niet zeker weet wat er achteraf gebeurde omdat ze ook de benen nam. Volgens Britse media is de verdachte - een 59-jarige blanke man - gearresteerd op verdenking van poging tot moord.