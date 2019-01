Ian Thomas (21) heeft nieuw carrièreplan: “Ik heb nu een hoop meer levenservaring”

Amerika? Over and out! De Vlaamse Justin Bieber? Lang verleden tijd! De oude Ian Thomas (21) is niet meer, lang leve de nieuwe. Dat was de boodschap achter de showcase die Ian Thomas gisteravond in het Antwerpse Felix Pakhuis gaf.

Want Ian lanceert zijn carrière helemaal opnieuw, zegt zijn interim-manager Xavier Le Clef. “De grote doorstart komt er op 25 april met een concert in het Zuiderpershuis. Ruim de helft van de nummers die Ian daar zal brengen, is nieuw. Al dat materiaal moet uiteindelijk tot een album leiden. Mogelijk ligt dat eind dit jaar al in de winkel. Het wordt een Engelstalige cd. Al is een Nederlandstalig zijsprongetje niet uitgesloten.”

Tegen die tijd wil Ian Thomas al een rist concerten in Vlaanderen achter de rug hebben. “Ik ben nu 21, en dan heb je al een hoop meer levenservaring dan wanneer je 18 of ocharme 15 bent. In mijn persoonlijke leven zowel als in de Amerikaanse muziekwereld heb ik aardig wat meegemaakt. Die ervaring zul je in mijn teksten horen.” Zoals in Back in a Minute, zijn nieuwe single die hij gisteravond in première live bracht en die over twee weken uitkomt. “Ik schrijf mijn teksten nu zelf, maak mijn eigen muziek en treed ook op als producer. Dit is helemaal mijn muziek. Volwassen pop-r&b.”

Ian geeft toe dat de herlancering van zijn muzikale carrière niet toevallig na zijn deelname aan Dancing with the Stars komt. “Daar kreeg ik de kans een ander facet van mezelf te tonen, en dat werd door veel mensen positief onthaald. Televisie staat trouwens ook op mijn programma voor 2019. Maar wat en hoe, daarvoor is het nog te vroeg.”