Paris Jackson laat zichzelf opnemen

Paris Jackson (20) zou zich volgens People hebben laten opnemen in een behandelingscentrum om aan zichzelf te werken. De dochter van de King of Pop is al sinds begin december niet meer in de openbaarheid verschenen en ook op Instagram blijft het stil.

Het zou niet goed gaan met Paris Jackson. "Na een druk werkjaar waarbij ze de hele wereld rondreisde, besloot Paris dat ze even vrijaf moest nemen om haar fysieke en emotionele gezondheid weer op te krikken", vertelt een bron uit haar entourage in een reactie aan People. "Ze heeft zichzelf laten opnemen in een behandelingscentrum en kijkt er naar uit om dat uiteindelijk herboren weer te verlaten."

Het is niet de eerste keer dat Paris het mentaal moeilijk heeft. Door de jaren is ze steeds openhartig geweest over haar strijd met depressie en angsten. In 2013 werd ze nog opgenomen nadat ze zelfmoord had proberen te plegen. In een interview met Rolling Stone in 2017 gaf ze toe dat dat niet haar eerste en enige poging was.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.