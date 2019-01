Lingeriecollectie Rihanna onder vuur

Modejournaliste voor ‘Teen Vogue’ Alysse Dalessandro bekeek de nieuwe Valentijnscollectie van Savage x Fenty van dichterbij en kwam tot de constatatie dat de pikante bh’s voor standaard maten en grotere maten een ander ontwerp hebben. “Ik begrijp dat de constructie voor bh’s voor kleine en grote borsten verschillend is”, zegt Dalessandro op Twitter. “Maar het moet toch mogelijk zijn om een bralette te ontwerpen met fijne bandjes voor vrouwen met een grote cupmaat?”

Om haar tweet in de verf te zetten, zocht ze enkele voorbeelden bij elkaar van merken die er volgens Dalessandro wel in slagen om een bralette te ontwerpen voor grotere borsten.

Het is overigens niet de eerste keer dat Rihanna onder vuur komt te liggen met haar lingeriemerk. Bij de lancering bleven heel wat fans teleurgesteld achter toen bleek dat de beloofde maten, zowel klein als groot, niet voldeden aan de vraag.

S-XL vs 1X-3X.



I understand construction cannot always be the same for plus size (especially in lingerie) but I know you can do strappy bralettes in plus so why do brands do this? pic.twitter.com/vXvLDaB8Sk