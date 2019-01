Zeven supermarkten op één baan in Limburg, en toch komen er nog winkels bij. Is dat niet té veel?

De supermarktoorlog draait niet alleen rond de laagste prijzen, maar ook over het aantal filialen. De volgende jaren ­komen er – door ­onder andere de komst van Jumbo en de uitbreidingsplannen van Albert Heijn en co. – nog eens ruim 450 bij in ons land. Zo stevenen we af op ruim 4.000 stuks. Is dat niet veel te veel?