Spectaculaire beelden: lawine dondert van bergflank

Er zijn op sociale media beelden opgedoken van een spectaculaire lawine. Het gebeurde op de grens van Oostenrijk en Zwitserland in de buurt van Samnaun, maar de juiste locatie is niet zeker. Het is ook niet zeker of de grote hoeveelheid sneeuw uit zichzelf naar beneden donderde of als de lawine door mensen werd opgewekt. In sommige bergachtige gebieden worden explosieven ingezet om sneeuw te ruimen, maar dat is niet altijd zonder gevaren: in de Franse Alpen kwamen afgelopen weekend twee pistewerkers om het leven nadat er een lawine werd opgewekt met een gecontroleerde explosie.