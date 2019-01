Voor 12,39 euro een uur in je blootje stilzitten, terwijl twintig studenten je vereeuwigen op papier. Niet veel mensen zien dat zitten. Kunstacademies in het hele land hebben moeite bij het vinden van naaktmodellen. “Het is nochtans een belangrijk deel van de opleiding.”

De Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Kortrijk is op zoek naar naaktmodellen. “We vinden niemand die wil poseren. Het is jammer, want modeltekenen is zo’n belangrijk deel van de opleiding. Zo ...