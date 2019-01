Britse kranten vlijmscherp voor May: “Complete vernedering”

De Britse kranten sparen hun kritiek op premier Theresa May niet nu haar brexitdeal met de grond gelijk is gemaakt in het parlement. The Daily Telegraph vat het in één zin samen: “een complete vernedering”.

Na dagen van stevige debatten viel gisterenavond/dinsdagavond het doek over het akkoord dat de regering van May en de Europese onderhandelaars hadden bereikt over de ordelijke terugtrekking van de Britten uit de EU. De deal werd afgeschoten met 432 stemmen tegen, tegenover 202 voor. Het gaat om de grootste nederlaag voor een Britse regering ooit.

De Britse kranten zijn dan ook niet spaarzaam met de kritiek. Vooral Theresa May zelf moet het ontgelden. “May’s deal is zo dood als een dodo”, kopt The Sun boven een afbeelding van May met het lijf van de uitgestorven vogel. De krant haalde de mosterd bij de vermaarde harde brexiteer Jacob Rees-Mogg, één van de scherpste critici van de premier, nochtans een partijgenote. “De deal doet dodos er energiek uitzien”, verwoordt hij het.

Andere kranten leggen dan weer de nadruk op de historische omvang van de nederlaag. “Een complete vernedering”, zegt The Daily Telegraph. “Er is een bijzonder talent voor nodig om zoveel mensen te verenigen tégen jezelf”, klinkt het verder in een commentaarstuk. Ook The Times spreekt van een “historische nederlaag” voor May. De parlementsleden hebben de deal “verpletterd”, schrijft de krant.

The Daily Express opent met een woordspeling. “Dismay”, staat op de voorpagina, wat zoveel betekent als ‘ontsteltenis’. De krant legt de verantwoordelijk wel eerder bij de parlementsleden die tegen stemden en bij Labour-leider Jeremy Corbyn dan bij May zelf. “Ze vocht dapper voor haar deal maar leed een verpletterende nederlaag. Deze natie schreeuwt om eenheid, maar Jeremy Corbyn wil alleen de premier de laan uitsturen. Het is nu tijd voor de parlementsleden om hun werk te doen voor een deal die de 17,4 miljoen Britten die voor de brexit hebben gestemd. Stel ons niet teleur!”

“Vechtend voor haar leven”

Ook bij Daily Mail benadrukken ze de strijd die Theresa May heeft gevoerd. “Vechtend voor haar leven”, staat te lezen onder een foto van een zichtbaar verslagen May. De premier krijgt vandaag/woensdag een motie van wantrouwen over zich heen van oppositiepartij Labour.

Daily Mirror legt de nadruk op de grote onzekerheid die er nu heerst. “Geen deal, geen hoop, geen idee”, klinkt het. En ook “geen vertrouwen”, waarmee de krant alludeert op de motie van wantrouwen die Labour-leider Jeremy Corbyn heeft aangekondigd.

The Guardian en The Financial Times blijven bij de feiten. “May lijdt een historische nederlaag nu de Tories zich tegen haar hebben gekeerd”, kopt de eerste. The Financial Times schrijft “May’s brexitakkoord verpletterd in Lagerhuis.”