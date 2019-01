Iconische Tabi-schoen van Maison Margiela krijgt sneakerversie

Martin Margiela pakte in 1989 uit met een opvallende laars met daarin vooraan een soort van hoef: de Tabi. Nu, dertig jaar later, is die aan een revival bezig én wordt er een sneakerversie van uitgebracht.

De Tabi-laars van Martin Margiela was in 1989 voor het eerst te zien tijdens zijn catwalkdebuut. De schoen heeft vooraan een soort van hoef die opensplijt tussen de tenen, gebaseerd op eeuwenoude Japanse sokken die in traditionele sandalen worden gedragen. Toen werd er met verbazing naar gekeken, maar dertig jaar later gaat het nog steeds om een van de meest iconische creaties van een Belgische designer ooit.

In 2009 trok Martin Margiela de deur van zijn Maison Margiela, dat hij in 1988 samen met Jenny Meirens had opgericht, achter zich dicht. In de eerste jaren na het afscheid werd het modehuis gerund door een anoniem team, maar vandaag is John Galliano er de creatieve leider. Hoewel de Tabi door de jaren in verschillende vormen bleef worden uitgebracht, blaast hij er nu nog eens nieuw leven in. Dit keer met enkele sneakerversies. Die zijn vanaf nu verkrijgbaar en prijzen starten vanaf 430 euro.

Trend voor 2019

Onlangs werd ook voor het eerst een mannenversie van de bekende laars gelanceerd. Tijdens de Golden Globes verscheen de Australische acteur Cody Fern met een paartje aan op de rode loper. Meteen de reden voor mannenblad GQ om de laars uit te roepen tot een van de grote trends voor 2019. "De Tabi is de enige schoen die er in 2019 nog even radicaal uitziet als toen die debuteerde in het pre-internet tijdperk. Het is een schoen die zo extreem is dat de teruggetrokken Martin Margiela zelf ooit heeft gezegd dat de Tabi nog nooit is gekopieerd", klinkt het.