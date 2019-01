Belgische trucker Yves Rutten definitief uit Dakar-rally gezet

Yves Rutten, Franco Christophe en Peter Convents (Ford) zijn niet meer van start gegaan in de achtste etappe van de Dakar. De wedstrijdleiding zette hen uit koers omdat ze onderweg te veel waypoints gemist hadden. Voor diezelfde reden was het trio na afloop van de eerste etappe ook al uit koers gezet. Yves Rutten maakte zondag echter dankbaar gebruik van een nieuw reglement dat vroege opgevers de kans geeft om na de rustdag opnieuw van start te gaan.

“Zondag hebben we inderdaad te veel waypoints gemist”, vertelt Yves Rutten vanuit Pisco. “We zijn maandag toch nog van start mogen gaan, maar dinsdag nam de koersdirectie ons alsnog uit koers. Op basis van het reglement is het terecht.”

“We bevinden ons nu in het bivak van Pisco waar ook de truck van Peter Van Delm staat. Woensdag gaan we met beide trucks nog wat testen in de duinen. Het was dit jaar een heel zware Dakar. Van de 41 gestarte trucks zijn er nog slechts 11 in koers. Dat zegt genoeg.”

“De teams die nu nog in koers zijn, hebben allemaal grote budgetten en zwaar materiaal. We hebben veel complimenten gehad van de organisatie en andere teams. Dat doet deugd. We kunnen terugblikken op een geweldige test in de zwaarste Dakar sinds jaren.”