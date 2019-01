Kate Middleton kiest voor stoere wandelschoenen

Kate Middleton liet voor haar bezoek aan de tuinen van King Henry’s Walk haar elegante stiletto’s achterwege en koos voor een stevig paar wandelschoenen. De hertogin van Cambridge speelt daarbij in op de trend van het winterseizoen.

De hertogin en moeder van drie koos bij haar eerste koninklijke bezoek van het jaar aan de gemeenschappelijke tuinen van King Henry’s Walk, in het noorden van Londen, voor een ‘outdoor-look’. Zo droeg ze een kakikleurige jeans met een kort tweed jasje van het Ierse merk Dubarry en opvallende wandelschoenen van See By Chloé. Kostprijs van het schoeisel? 216 pond of zo’n 242 euro.

Foto: Photo News

Met de wandelschoenen speelt de hertogin in op een populaire trend van dit winterseizoen: de stoere ‘hiking boots’ waren alom tegenwoordig op de catwalk van onder meer Chloé, Gucci en het Italiaanse Tod’s.

Het is overigens niet de eerste keer dat de hertogin kiest voor een eerder casual look. Tijdens een bezoek aan de Sayers Croft Forest School en de Wildlife Garden bij de Paddington Recreation Ground in oktober 2018 koos de hertogin al eens voor hetzelfde kleurenpalet.

Foto: Photo News