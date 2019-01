Goede voornemens waarmaken op het werk

Houthalen-Helchteren - De absolute nummer één van de goede voornemens bij de start van het nieuwe jaar, is werken aan de gezondheid: een paar kilootjes afvallen, meer sporten, stoppen met roken… Omdat de inspanningen beter kunnen volgehouden worden in groepsverband, zijn er heel wat collega’s die op het werk elkaar stimuleren. De bedrijven beseffen dat ook zij winnaar zijn met fittere werknemers, en doen daarom gretig mee aan de uitwerking van het aanbod.

Eén van de voortrekkers in de bevordering van de gezondheid op het werk, is EuroSys. Het IT- en telecombedrijf met hoofdzetel in Houthalen-Helchteren heeft een lange traditie in projecten om de werknemers fitter te maken. Gezien de positieve impact, gaan ze telkens een stapje verder.

“We zijn gestart met deel te nemen aan de competitie voor Het Fitste Bedrijf”, herinnert commercieel directeur Mark Aerts zich. “Door vele kilometers samen met de collega’s te wandelen en te joggen, werden we zelfs tot winnaar uitgeroepen. Dat heeft ons team een flinke boost gegeven. We hebben er direct bijkomende acties aan toegevoegd, zoals de levering van verse soep en fruit op het werk.”

Anti-stress

Door het enthousiasme van zowel de werknemers als de bedrijfsleiding, werd gezocht naar een manier om duurzame inspanningen op langere termijn te leveren. “We zijn aan tafel gaan zitten met Ready2Improve, het bedrijf achter Het Fitste Bedrijf”, legt Mark Aerts uit. “Ze hebben één van hun gezondheidscoaches afgevaardigd om de grote lijnen vast te leggen van een totaal gezondheidsplan. Bovendien werd er een werkgroep opgericht met zes collega’s van verschillende afdelingen in het bedrijf. Zij weten heel goed wat de behoeften zijn om tot een gezonder leven te komen. Samen met de gezondheidscoach hebben zij de acties en activiteiten bepaald om in het kader van ons gezondheidsplan, #Eurofit genoemd, te gaan uitvoeren. Uiteraard hebben ook alle andere collega’s inspraak in de initiatieven die er genomen worden.”

Hoe brengt EuroSys dit plan in de praktijk? “We gaan verder dan alleen maar bewegen, en richten ons op nu op drie bijkomende pijlers: gezonde voeding, anti-stress en ergonomie. Deze vier focuspunten hebben we verspreid over het jaar. Per onderdeel starten we met een workshop. Daarna doen we een ‘challenge’ waarin we alle collega’s een uitdaging voorschotelen, gekoppeld aan enkele acties. Uiteindelijk werken we toe naar een doel of een event.”

Gezond ontbijt

Het eerste onderdeel is gezonde voeding. “De kick-off is een workshop waarin een voedingsdeskundige meer uitleg komt geven over de effecten van koolhydraten, suikers en vetten”, aldus nog Mark Aerts. “Er worden tips gegeven over goede alternatieven voor ongezonde voedingswaren en er wordt geleerd hoe de labels op de producten moeten gelezen worden. Met een gezond ontbijt kunnen de collega’s meteen kennismaken met suikervrije lekkernijen.”

De challenge is om 30 dagen niet te snoepen. Welke collega’s houden het vol om een maand af te blijven van de snoepjes, koeken, chips, ijsjes of desserts? We gaan elkaar stimuleren om het vol te houden.” Ondertussen gaan de werknemers van EuroSys die enkele kilo’s willen verliezen op de weegschaal. “Na tien weken wordt een nieuwe meting gedaan en weet iedereen of de inspanningen hun vruchten afgeworpen hebben.”

