NBA. Titelverdediger Golden State Warriors zet Denver Nuggets op zijn plaats met verpletterende score

Golden State Warriors heeft dinsdag de topper in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) tegen Denver Nuggets op overtuigende wijze met 111-142 gewonnen.

De Warriors gingen in het Pepsi Center in Denver verwoestend van start en lieten in het eerste kwart liefst 51 punten optekenen, waarmee ze een 29 jaar oud record van Phoenix Suns van de tabellen veegden.

Stephen Curry en Klay Thompson lieten beiden 31 punten noteren, Kevin Durant klokte af op 27 punten. Voor de titelverdediger in de NBA was het de dertigste zege van het seizoen, met daartegenover veertien nederlagen. Daarmee namen ze in de Western Conference ook meteen de leidersplaats over van Denver.