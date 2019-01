Man naar eigen begrafenis gelokt in ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’: “Terwijl ik net mijn tante de laatste groet had gebracht”

Hij werd er erg emotioneel van, Steven Vivet (32), toen hij maandag in ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ op zijn eigen begrafenis belandde. Een heftige manier om hem duidelijk te maken dat hij moet stoppen met roken. Maar er was nóg een reden waarom de begrafenistoespraak van zijn zoon Senne (7) zo hard aankwam, vertelt de Edegemnaar: “Ik was juist mijn tante de laatste groet gaan brengen.”