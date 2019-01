AUSTRALIAN OPEN. Federer stoot door zonder setverlies, ook titelverdedigster Wozniacki blijft foutloos

Roger Federer heeft zich zonder setverlies geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open, al had hij de nodige moeite om afstand te nemen van de Brit Daniel Evans. Het vijfde reekshoofd bij de mannen is dan weer wel al naar huis. Bij de vrouwen bleef ook titelverdedigster Caroline Wozniacki foutloos, voor de Nederlandse Kiki Bertens is het tornooi al afgelopen.

Het was woensdag in Melbourne verrassend mild voor de Australische zomer me een temperatuur minder dan 25 graden, een beetje wind en zelfs een occasionele druppel. Een ideaal weertje voor Roger Federer (ATP 3) die zich zonder setverlies plaatste voor de derde ronde van het Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. In de tweede ronde in de Rod Laver Arena had de voormalige nummer een van de wereld slechts drie sets nodig tegen de Britse kwalificatiespeler Daniel Evans (ATP 189) maar had wel twee tiebreaks nodig: 7-6 (7/5), 7-6 (7/4) en 6-3.

De 37-jarige Federer neemt het in de derde ronde op tegen de Amerikaan Fritz Taylor (ATP 50) voor een stek in de achtste finales. De Amerikaan had woensdag vier sets nodig tegen de Fransman Gaël Monfils (ATP 33): 6-3, 6-7 (8/10), 7-6 (8/6), 7-6 (7/5). Federer is in Melbourne op jacht naar zijn zevende titel, dat zou de honderdste in totaal worden.

Vijfde reekshoofd al naar huis

Kevin Anderson moet al afscheid nemen Foto: AP

De Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (WTA 6) heeft zich niét kunnen plaatsen voor de derde ronde. Het vijfde reekshoofd ging in de tweede ronde in vier sets onderuit tegen de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 39): 6-4, 4-6, 4-6 en 5-7. Na de Amerikaan John Isner is Anderson de tweede speler uit de top tien bij de mannen die vroegtijdig uitgeschakeld werd. De tweevoudig grandslamfinalist (US Open 2017 en Wimbledon 2018) oogde echter allesbehalve fit en met pijn aan de rechterarm moest hij op het einde van de tweede set een medische time-out vragen. De bijna 21-jarige Tiafoe neemt het in de volgende ronde op tegen de Italiaan Andreas Seppi (ATP 35) voor een stek in de achtste finales.

Marin Cilic triomfeert Foto: AFP

Ook zesde reekshoofd Marin Cilic (ATP 7) staat in Melbourne in de derde ronde, na winst in vier sets tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald (ATP 81): 7-5, 6-7 (9/11), 6-4 en 6-4 na 3 uur en 37 minuten. Voor de verliezende finalist van vorig jaar komt er nu een duel aan met de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 28), die de Roemeen Radu Albot (ATP 96) in drie sets (6-1, 7-6 (7/2) en 6-3) uit het toernooi kegelde.

Wozniacki: meer last van paardenstaart dan van tegenstandster Foto: REUTERS

Ook titelverdedigster Wozniacki vlot naar derde ronde

Bij de vrouwen heeft ook de Deense titelverdedigster Caroline Wozniacki (WTA 3) zich probleemloos geplaatst voor de derde ronde. In de tweede ronde ondervond de voormalige nummer een van de wereld niet al te veel hinder van de Zweedse Johanna Larsson (WTA 77). Net als in de openingsronde tegen onze landgenote Alison Van Uytvanck (WTA 52) had ze daarvoor slechts twee sets nodig: 6-1 en 6-3. In de derde ronde behoort een duel tegen de Russin Maria Sharapova (WTA 30), eveneens een voormalige nummer een, tot de mogelijkheden. Dan moet Sharapova wel eerst voorbij de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 62) zien te geraken.

Publiekslievelinge wint, Nederlandse verliest

Eerder op woensdag ging vijfde reekshoofd Sloane Stephens (WTA 5) vlot voorbij de Hongaarse Timea Babos (WTA 66): 6-3 en 6-1. Thuisspeelster en publiekslievelinge Ashleigh Barty (WTA 15/N.15) liet tegen de Chinese Yafan Wang (WTA 65) een zege in twee sets (6-2 en 6-3) optekenen.

Het thuispubliek smulde van Ashleigh Barty Foto: EPA-EFE

Voor de Nederlandse Kiki Bertens is het toernooi dan weer afgelopen. De nummer negen van de wereld ging in drie sets (3-6, 6-3 en 6-3) onderuit tegen de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 44).