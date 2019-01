River Island trekt stekker uit enige winkel in ons land

De Britse winkelketen River Island heeft bekendgemaakt dat het al haar winkels in de Benelux zal sluiten en dus betekent dat ook het einde voor het enige filiaal in ons land. Voortaan zullen de kleren enkel nog via de webshop te verkrijgen zijn.

River Island zou het faillissement aangevraagd hebben voor al zijn winkels in de Benelux. Dat betekent meteen het einde voor het enige filiaal in ons land op de Antwerpse Meir. Die vestiging zou al in april of mei de deuren sluiten. Hoewel het nieuws werd bevestigd door een woordvoerder van het Britse bedrijf, werd een exacte sluitingsdatum nog niet meegedeeld. In Nederland gaan de vestigingen in Amsterdam, Den Haag, Groningen en Rotterdam dicht.

River Island heeft al langer te kampen met financiële problemen en zou de hete adem van concurrent Primark al een tijdje in de nek voelen. Ook wordt verwacht dat de op til zijnde brexit wel eens grote gevolgen zou kunnen hebben en dus besloot de winkelketen het zekere voor het onzekere te nemen. De webshop zou wel toegankelijk blijven voor Belgische shoppers.