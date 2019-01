In de Namibische woestijn speelt culthit ‘Africa’ van Toto tot het einde der tijden

In de Namibische woestijn staat een muziekinstallatie die tot in de eeuwigheid Africa van Toto zal afspelen. Dat is te danken aan de Duits-Namibische kunstenaar Max Siedentopf, de man achter het kunstwerk ‘Toto Forever’.

In de oudste woestijn ter wereld - 55 miljoen jaar - vond Max Siedentopf de ideale locatie voor een project waar hij al enige tijd mee in zijn hoofd zat. Waar precies zegt hij niet, maar ergens in de bijna 2.000 kilometer lange woestijn heeft hij een muziekinstallatie geplaatst die tot het einde der tijden hetzelfde lied zal afspelen: Africa van Toto.

“Ik hoop dat het lied daar ook 55 miljoen jaar lang te horen zal zijn”, zegt de 27-jarige kunstenaar, die in Londen woont, bij CNN. Hij gebruikt zonnebatterijen om de hele installatie, bestaand uit een MP3-speler en zes speakers, van stroom te voorzien. “Africa van Toto kwam uit in 1982, maar desondanks is het lied nog steeds erg aanwezig in de hedendaagse popcultuur. Je ziet het vaak opduiken in memes en hele Reddit-pagina’s zijn opgedragen aan het lied. Dat intrigeerde mij zo hard dat ik besloot het lied de ultieme hommage te brengen.”

De exacte locatie geeft de kunstenaar bewust niet prijs. “Zie het als een schat die alleen de trouwste Toto-fans zullen vinden.”