Zo worden seksspeeltjes gemaakt, al zullen de gebruikers dat liever niet zien

Het Russische Lovetoys maakt al 25 jaar seksspeeltjes in alle vormen en maten, en de manier waarop zal je verbazen. Geen grote machines of robots, maar wel échte mensen achter een werkbank maken jouw favoriete dildo's. Het bedrijf - dat verschillende locaties heeft in Rusland - wil nu uitbreiden en zoekt daarom naar investeerders. Om mogelijke geldschieters over de streep te trekken, maakte het bedrijf vorig jaar een video om hun producten, en het ambachtelijke productieproces, voor te stellen.

Het eerste seizoen van Callboys toonde hoe specifieke dildo’s aan hun vorm komen, maar er zit natuurlijk meer achter om tot een afgewerkt product te komen. Dit Russisch bedrijf produceert geen ‘Calltoys’ - of ‘Dildoys’ - maar maakt jaarlijks meer dan 700 andere producten.