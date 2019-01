CERN wil vier keer grotere deeltjesversneller bouwen

In het Zwitserse Genève bevindt zich nu al de grootste deeltjesversneller ter wereld, maar de natuurkundigen van het Europees Centrum voor Deeltjesonderzoek (CERN) hebben een nog veel groter project in petto. Ze willen een “Future Circular Collidor” (FCC) bouwen, die vier keer groter is dan de de huidige LHC-cyclotron en 24 miljard euro zou kosten, blijkt uit een conceptstudie.